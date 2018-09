Vicentina Colisão entre ônibus, moto e carro de passeio deixa um morto na MS-376 "Motociclista invadiu a pista contrária e entrou na frente do veículo"

Foto: Reprodução/MS News

Everton Marcos Gomes Silva, 22, morreu em acidente de trânsito envolvendo três veículo, na tarde deste domingo, dia 23 de setembro, na rodovia MS-376, entre as cidades de Vicentina e Fátima do Sul.

Segundo o site MS News, a colisão envolveu um ônibus, um carro de passeio e a motocicleta. O motorista do ônibus contou aos policiais que seguia sentido Fátima do Sul, quando o motociclista invadiu a pista contrária e entrou na frente do veículo.

Ele relatou que ainda que tentou evitar a batida, mas sem sucesso. Por causa da colisão, um outro carro, com placas de Glória de Dourados, acabou batendo na traseira do coletivo.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no local a vítima já estava morta.