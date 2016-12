Eletrônica Com DJs renomados, 5ª edição Bonito Boutique acontece na próxima semana

O Réveillon Bonito Boutique está em sua 5ª edição e promete mais uma virada de ano alto padrão. O lugar escolhido para começar 2017 com o pé direito é o paradisíaco Rancho Cristalino, às margens do Rio Formoso. Este ano a festa terá uma pista única e mais ampla e será embalada por 6 grandes artistas da cena eletrônica.

Bonito já é consagrado por atrair turistas do mundo inteiro em busca das belezas naturais e neste fim de ano, também encontrarão animação, boa música, cenário deslumbrante e um ambiente especialmente preparado para os convidados fazerem parte deste badalado Réveillon.

Todos que adquirirem o ingresso da virada do ano, ganham de bônus o convite do Pré Réveillon que será realizado no dia 30 no mesmo local. No dia 31 o público poderá contar com um atendimento diferenciado no sistema open bar premium e também com garçons a noite toda. Além da estrutura já conhecida pelo conforto e qualidade, a festa que já é tradicional na região, conta com decoração temática e ao ar livre em perfeita sintonia com a natureza.

Para presentear o público que acompanha a festa nas redes sociais, o evento está realizando sorteios de convites e passeios no Instagram @reveillonboutiquexclusive.

Garanta sua participação, adquira seu ingresso on line pelo site www.fasttickets.com.br ou nos postos de vendas autorizados em todo estado.

Serviço

Réveillon Boutique Exclusive

Atrações: Dj Ale Rauen, Dj Cassio Yama, Dj Felten, Dj Larissa Lahw, Less Drama e dj Ricardo Prado

Local: Rancho Cristalino – Localizado às margens do Rio Formoso

Data: 30 e 31 de dezembro

Formas de pagamento: Dinheiro ou cartão de crédito (parcela em até 3x)

Mais informações: (67) 9 9971 1656 com Paulo Moraes