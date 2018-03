Com lançamento de novas obras, investimentos do Governo em Corumbá chegam a R$ 150 milhões

Com as obras lançadas pelo governador Reinaldo Azambuja, em Corumbá, nesta segunda-feira (26.3) o investimento da atual gestão estadual ultrapassa a R$ 150 milhões entre obras entregues, em execução e lançadas. “É mais uma demonstração de que o Governo do Estado está presente em Corumbá, trazendo benefícios para melhorar a qualidade de vida da população. Muitos desses investimentos são frutos do esforço coletivo do nosso Governo, da Prefeitura e do Governo Federal”, afirmou o governador.

“Reinaldo Azambuja tem feito um governo sério e transparente, é muito gratificante a parceria com o Governo do Estado, que vem olhando por Corumbá e trabalhando em benefício das pessoas. Hoje começamos a tirar do papel obras de infraestrutura no bairro Padre Ernesto Sassida, onde mais de 1.200 famílias serão beneficiadas”, comentou o prefeito Marcelo Iunes.

Nesta segunda-feira, ao cumprir extensa agenda em Corumbá, o governador autorizou o início das obras de drenagem, captação de água pluvial e pavimentação asfáltica no bairro Padre Ernesto Sassida. “É um sonho antigo dos moradores que o Governo e a Prefeitura estão concretizando. Serão investidos R$ 9,4 milhões e a Prefeitura, através do financiamento do Fonplata, R$ 12 milhões”, disse o governador. Ele ainda destacou que parte dos R$ 9,4 milhões vem de emendas ao orçamento apresentadas pelos deputados federais Elizeu Dionízio e Tereza Cristina, e de Delcídio do Amaral, ainda na época em que estava no Senado.

“O Governo está presente em Corumbá, trazendo investimentos para a melhoria da qualidade de vida dos moradores. O Estado vai recapear 200 quadras na cidade, e não é só, estamos executando obra de drenagem profunda, mantendo projeto técnico bem concebido e fazendo todos os serviços necessários”, enfatizou o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, ao participar da solenidade de lançamento das obras no município.

Outra ação importante para a cidade pantaneira é o recapeamento de ruas. Estão sendo investidos R$ 11 milhões na recomposição asfáltica de 102 ruas e está previsto o recapeamento de outras 93 vias urbanas, com mais R$ 9 milhões em investimentos. “Estamos falando em R$ 20 milhões para recuperar o asfalto antigo de Corumbá”, pontuou Reinaldo Azambuja.

Ao falar com a população da cidade, o governador lembrou que o Governo do Estado já investiu R$ 46 milhões e vai aplicar mais R$ 29 milhões na área de saneamento, para melhorar a qualidade de vida da população corumbaense com a melhoria no sistema de distribuição de água tratada e na rede de esgotamento sanitário.

Na área da saúde, o Governo do Estado vai investir na reforma da Santa Casa de Corumbá. Segundo Reinaldo Azambuja, está na fase de finalização o convênio para que a administração estadual faça a transferência de R$ 11 milhões para a Prefeitura, que ficará responsável pelo lançamento da licitação e execução da obra.

Habitação

“Estamos transformando sonhos em realidade. Esses apartamentos são frutos de parceria entre Município, Estado e União. Unimos forças para que a população de Corumbá fosse beneficiada”. A frase do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum, sintetiza o sentimento demonstrado por moradores contemplados com os apartamentos do residencial Flamboyant 3, entregues por Reinaldo Azambuja, Carlos Marum e Marcelo Iunes.“Não tem como explicar, a gente treme toda, não dormi esperando amanhecer para chegar a hora”, afirmou emocionada a diarista Suzana da Silva Augusto, 50 anos. “Estou há 35 anos esperando. Esperei uma vida para ter o que é meu, uma coisa que é minha. Vou sair do aluguel e a partir do mês que vem vai sobrar um dinheirinho para adquirir coisas para dentro de casa”, disse Suzana, que paga R$ 350,00 pelo aluguel da casa em que mora.

A dona de casa Rosângela dos Santos Villamaior, 50 anos, também se emocionou ao receber as chaves do apartamento. “Sair do que é dos outros para o que é nosso é a melhor coisa que tem. Estou tão feliz da vida que nem sei o que fazer”, disse ela, que há 18 anos mora de favor junto com o marido aposentado, a mãe e a irmã.

E mais moradores de Corumbá devem conviver com essa emoção relatada por Rosângela e Suzana. Reinaldo Azambuja anunciou que mais 560 unidades serão construídas. “É um esforço coletivo dos governos do Estado, Federal e Prefeitura. Nesses quatro anos Corumbá vai ganhar no total 1.296 novas unidades habitacionais”, afirmou.

Acompanharam o governador na agenda em Corumbá os deputados estaduais Paulo Corrêa e Beto Pereira, e o deputado federal Geraldo Rezende. Também estiveram presentes secretários municipais e vereadores. No discurso, Reinaldo Azambuja falou da importância da participação dos vereadores. “Muitas vezes perguntam o que o vereador foi fazer em Campo Grande. É o papel dele, como vereador, buscar no Governo do Estado e no Governo Federal melhorias para as cidades que eles representam, pois são eles que sabem do que a cidade em que moram precisa”, finalizou.