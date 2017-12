Confraternização reúne crianças e adolescentes que participam de projetos sociais em Jardim – MS

Foto: Marcos Barros

Na tarde desta terça-feira (12), a Prefeitura Municipal de Jardim, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação promoveu uma confraternização com as crianças e adolescentes participantes dos projetos e programas do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), Ernestina Grubert e Nossa Gente, e com os participantes do Projeto Reconstruindo Futuros, da Fundação Itaú Social, que atualmente funciona nas escolas municipais Rufina Caldas e Chaquib Kadri.

O prefeito Guilherme Monteiro e o vereador Pietro Cânepa prestigiaram o evento. O prefeito elogiou o ótimo trabalho desenvolvido pela secretaria. “Parabenizo todos os profissionais da Secretaria de Assistência Social que lutam diariamente para ajudar a melhorar a vida de tantas crianças e adolescentes jardinenses. Comprovamos que estamos no caminho certo, desenvolvendo projetos e parcerias que tem como objetivo além de amparar nossas crianças, desenvolver todos os dias seus potenciais, com intuito de torná-los cidadãos do bem e atribuindo os valores essenciais para a vida”.

Para a Secretária Municipal de Assistência Social, Rosi Maciel, esse foi um ano de batalhas e desafios. “Estamos muito felizes com os resultados obtidos em nossos projetos, e isso tudo devo à equipe, que trabalha empenhada em prol dessas crianças”.

Vale ressaltar que Jardim é a única cidade do Estado de Mato Grosso do Sul contemplada com o Projeto Reconstruindo Futuros da Fundação Itaú Social, que tem como propósito afastar crianças e adolescentes da vulnerabilidade social, o que só é possível quando as unidades de ensino funcionam em tempo integral.