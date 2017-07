Suicídio Coordenador político do governo, é encontrado morto em Iguatemi "Ele parou seu veículo, próximo ao terminal rodoviário e efetuou o disparo de arma de fogo contra a própria cabeça."

Foto: Reprodução web

O militar da reserva e coordenador regional do Governo do Estado, Cilimar José Cazelli morreu na noite de ontem (23) em Iguatemi - distante 466 km de Campo Grande, cidade onde morava com a família.

Segundo informações do site A Gazeta News, Cilimar teria teria parado seu veículo, um gol de cor branca, próximo ao Terminal Rodoviário da cidade e efetuado o disparo de arma de fogo contra a própria cabeça.

De acordo com o delegado Claudineis Galinari, da Polícia Civil de Naviraí, algumas pessoas haviam conversado com Cilimar poucas horas antes da morte e disseram que ele estaria com problemas familiares.

Cilimar Cazelli era o coordenador da Casa Civil do governo do Estado na região Cone Sul, abrangendo os municípios de Iguatemi, Eldorado, Japorã, Mundo Novo, Itaquiraí e Naviraí. Ele deixa esposa, filhos e netos.

Nas redes sociais são várias as fotos com amigos e família em confraternizações, assim como mensagens de despedida ao amigo.