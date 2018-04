Juti Corpo de adolescente é encontrado com dois tiros em município do MS 'Um dos tiros acertou o peito do menor e outro o braço direito'

Menor foi assassinado em Juti na noite de ontem Foto: Reprodução/Osvaldo Duarte Adolescente de 16 anos foi executado na noite de segunda-feira (2/4) em Juti, cidade localizada a aproximadamente 90km de Dourados, na região Sul do Estado. Everton Velasques Ocampos é a vítima. Ele acabou atingido por dois disparos, segundo a perícia. Um dos tiros acertou o peito do menor e outro o braço direito. O crime ocorreu no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e Presidente Vargas e segundo o site Dourados News populares, ouviram-se os disparos e, ao saírem para ver do que se tratava, encontraram o corpo. Policiais militares foram acionados e constataram a morte de Everton. Ninguém soube informar sobre o suspeito e o caso será investigado.