Nova Andradina Carvoeiro é assassinado após briga com homem que dividia casa "Eles trabalhavam juntos"

Foto: Acácio Gomes/Nova News

Luciano Pereira dos Santos Garcia, de 29 anos, foi encontrado morto na cidade de Nova Andradina durante a tarde de ontem, domingo (6). A vítima teria sido assassinada por companheiro com quem dividia casa.

Populares se depararam com o corpo da vítima caído em um ponto da Rua Euracles Simões, no bairro Morada do Sol, e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Segundo o site Nova News, os socorristas identificaram ferimento provocado provavelmente por faca na região do tórax. A perícia e a Polícia Civil foram acionadas e durante apuração do fato, autuaram em flagrante um homem com quem Luciano compartilhava moradia.

Eles trabalhavam em uma carvoaria na cidade e na tarde deste domingo (6) teriam tido uma discussão que resultou no crime, que foi qualificado como homicídio cometido por motivo fútil.

O caso foi registrado no 1° Distrito Policial da cidade.