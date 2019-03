DENGUE Criança de 11 anos morre de dengue hemorrágica em Dourados

Vítima morreu na madrugada de hoje Foto: Reprodução/Internet

Mais uma vítima morre em decorrência de dengue hemorrágica em Mato Grosso do Sul. Desta vez um menino de 11 anos, que estava internado no Hospital Universitário de Dourados faleceu na madrugada desta sexta-feira (22), em decorrência da doença.

De acordo com o hospital, a criança estava internada desde a manhã de ontem. Conforme a assessoria do HU, ele chegou em estado grave. Ficou na UTI até que às 3h35 de hoje. O menino faleceu após parada cardiorrespiratória.

Nas redes sociais amigos da família lamentaram o ocorrido e reforçaram a necessidade de conscientização do combate contra a dengue. O colégio em que o garoto estudava divulgou pesar e suspendeu as atividades nesta sexta-feira.

Ontem, nas redes, internautas se mobilizaram para doação de sangue ao garoto. A mensagem replicada em dezenas de perfis anunciava a internação em estado gravíssimo da criança, sob a necessidade de doação de sangue B+ ou O-.

Nesses três primeiros meses do ano, a dengue já afetou 5.897 pessoas no Estado. A concentração de casos de dengue está na Capital, com 4.028 casos confirmados, e Três Lagoas com 1017. Dourados já contabiliza 185 casos confirmados. A segunda maior cidade do interior mantém média de incidência da doença. Conforme o levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, são 481 casos notificados da doença. Conforme os dados da secretaria são mais de 14 mil notificações, em MS.

*Matéria editada as 11h32 para correção no título.