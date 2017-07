Dourados Curso de Direito da Uems lança primeira Empresa Júnior em Dourados "A Empresa Júnior pode assessorar micro e pequenas empresas em funcionamento ou em fase de abertura, visando o desenvolvimento da região de Dourados."

Foto: Reprodução site do governo

O curso de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), unidade de Dourados, lançará, nesta sexta-feira (28), a primeira Empresa Júnior de Consultoria Jurídica da Instituição.

A Empresa Júnior pode assessorar micro e pequenas empresas em funcionamento ou em fase de abertura, visando o desenvolvimento da região de Dourados. Os serviços são prestados por acadêmicos e supervisionados por professores.

De acordo com a coordenadora do projeto, professora Loreci Gottschalk Nolasco, a Empresa Júnior conta com a participação de aproximadamente 40 alunos do curso. “O objetivo é desenvolver o espírito empreendedor de cada aluno, além de aproximá-los da prática de uma empresa de serviços jurídicos. A Empresa Júnior é uma atividade de extensão da Uems, ou seja, é voltada ao atendimento da comunidade”, explica.

A Empresa Júnior é uma associação civil, sem fins lucrativos, constituída por acadêmicos. Toda Empresa Júnior deve estar vinculada a uma instituição de ensino superior e a um curso de graduação.

O objetivo do empreendimento é proporcionar aos estudantes a aplicação prática de conhecimentos teóricos relativos à área de formação, além de facilitar o ingresso dos futuros profissionais no mercado de trabalho. As empresas juniores contribuem com a sociedade, por meio da prestação de serviços de qualidade com preços acessíveis.

De acordo com informações da Agência Uems de Inovação, a universidade possui três empresas juniores em fase de implantação, uma do curso de Engenharia Física (unidade de Dourados), uma dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (unidade de Ponta Porã) e uma do curso de Direito (unidade de Dourados).

Lançamento

O lançamento da Empresa Júnior será realizado nesta sexta-feira (28.7), no anfiteatro do Bloco G da UEMS, às 9h. Estarão presentes no evento, o Reitor da Uems, professor Fábio Edir dos Santos Costa, o coordenador do curso de Direito, professor Joaquim Carlos Klein de Alencar, a diretora da Agência Uems de Inovação, Janete Soares, além de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Dourados).

Comemoração

O lançamento da Empresa Júnior de Consultoria Jurídica também marca o início das comemorações dos 20 anos do Curso de Direito na UEMS, unidade de Dourados, fundado em 1997. (Com assessoria - Tatiane Queiroz – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)).