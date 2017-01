Dourados Délia afirma que resposta positiva da população é a motivação para enfrentar os desafios

Por: Redação, com O Progresso

Foto: Sônia Maria/O Progresso

A prefeita eleita Délia Razuk afirma que é gratificante para ela a resposta positiva que a comunidade douradense tem dado à sua administração. Ela afirma que diante dos desafios imensos a serem solucionados, essa confiança do povo à motiva a enfrentá-los com garra e ousadia para uma Dourados melhor.

Nas redes sociais, a popularidade da prefeita eleita em Dourados está indo de vento em popa; após realizar ações que estavam paradas no serviço público a população tem demonstrado confiança na administração de Délia Razuk.

A prefeita afirma que essa ‘força-tarefa’ desempenhada nos primeiros dias de mandato são ações em parcerias que estão vindo para suprir as necessidades do povo e que o trabalho não vai parar; Délia se comprometeu a executar um plano de ações preventivas ao combate à dengue, que se manifesta de forma mais abrangente nesse período do ano.

"Eu fico muito feliz em saber que tenho a confiança da nossa comunidade, ainda que os desafios são muito grandes na nossa cidade, e a nossa intenção é tornar todos os serviços públicos de qualidade através da humanização deste setor" declarou a prefeita eleita que pretende superar as expectativas da população douradense procurando parcerias com governo do Estado e governo Federal.

Segundo Délia Razuk, apesar dos desafios que estão espalhados por toda cidade, a preocupação da sua administração está no cuidado com o que é de domínio municipal. "O nosso compromisso nunca foi de grandes obras, o nosso compromisso está naquilo que nós temos, então se nós temos postos de saúde precisando de reformas, praças e parques precisando ser revitalizados, nós vamos nos responsabilizar em cuidar da ‘nossa casa’ nesse primeiro ano" declarou.

Outra questão abordada pela prefeita foi referente ao inicio do ano letivo e a aflição que muitos pais passam principalmente na matrícula dos Ceim’s por falta de vagas. Ela afirma que a Secretaria Municipal de Educação está se desdobrando para atender a demanda e também declarou que há um projeto de implantação de alguns Ceim’s em período integral.

Segundo ela, a sua administração se preocupa com o investimento na educação, e reluta em relação à construção de mais presídios em Dourados. Délia afirma que existem outras cidades que podem receber esse serviço, até porque, para ela, o governo federal precisa investir na educação e na ressocialização. ,

"Eu me considero uma servidora pública. Não alguém que manda, mas que está aqui para atender as solicitações da comunidade" concluiu.