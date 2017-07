Dourados Délia assina convênio de R$ 5 milhões com Estado para recuperar vias

Foto: Divulgação

A prefeita Delia Razuk (PR) assinou na tarde de ontem, em Campo Grande, convênio com o Governo do Estado no valor de R$ 5 milhões para recuperação de vias urbanas de Dourados, que beneficiarão as regiões norte e sul da cidade. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) assegurou que vai garantir o recapeamento das quatro principais avenidas da cidade, Marcelino Pires, Weimar Torres, Hayel Bon Faker e Joaquim Teixeira Alves, com recursos próprios do Estado.

Délia, que estava acompanhada dos secretários municipais de Administração, Elaine Terezinha Trota; de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Rose Ane Vieira e de Serviços Urbanos, Joaquim Soares, agradeceu ao governador Reinaldo Azambuja pelo convênio que vai possibilitar a recuperação de vias urbanas com muito tempo de asfalto. Também agradeceu ao deputado estadual Zé Teixeira (DEM), pelo apoio para a viabilização dos recursos.

“O pavimento em Dourados é muito antigo e no final do ano passado e nos primeiros meses deste ano, teve sua situação agravada com as chuvas, mas já executamos boa parte de tapa-buracos e com esses recursos do Estado vamos aumentar o serviço e ampliar o número de ruas recuperadas. Agradeço imensamente o apoio que tenho recebido do governador Reinaldo Azambuja para levar esse e outros benefícios para Dourados”, afirmou a prefeita.

O deputado Zé Teixeira lembrou que a malha viária de Dourados, em sua maior parte, é de 1967, com cerca de 40 anos, está bastante danificada pelo tempo e que a cidade inteira está precisando de reparos e da ajuda do Governo do Estado. “As pessoas falam mal da administração pela situação precária das ruas, mas se esquecem que isso vem de muito tempo”, destacou o deputado democrata.O governador Reinaldo Azambuja afirmou que o Estado está presente nos 79 municípios sul-mato-grossenses e que a parceria com Dourados vai continuar além dos recursos anunciados e de obras e serviços já realizados na cidade com recursos e apoio do governo estadual. “Vamos inaugurar nos próximos dias a escola profissionalizante, a Delegacia da Mulher e o Instituto Médico e Odontológico Legal (Imol); já recuperamos o projeto do Hospital Regional para iniciar as obras em breve e entregar até o final de nosso mandato e vamos celebrar outro convênio para ativar nas próximas semanas o Hospital São Luiz, para realizar as cirurgias que estão represadas”, anunciou o governador.

Também participaram da assinatura do convênio o secretário adjunto de Estado de Infraestrutura, Helianey Paulo da Silva; o deputado federal Geraldo Resende (PSDB); o deputado estadual Renato Câmara (PMDB); a presidente da Câmara Municipal de Dourados, Daniela Hall (PSD) e os vereadores Marçal Filho (PSDB), Júnior Rodrigues (PR), Cirilo Ramão (PMDB), Pedro Pepa (DEM), Madson Valente (DEM) e Idenor Machado (PSDB).