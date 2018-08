Dourados Délia determina que Comad esteja ligado a Secretaria de Governo

Foto: A. FROTA

O Comad (Conselho Municipal Antidrogas de Dourados) ficará diretamente ligado a Secretaria Municipal de Governo. A medida foi anunciada na manhã desta quarta-feira (22) pela prefeita Délia Razuk a representantes do Conselho, da sociedade, vereadores e secretários. A reunião ocorreu para tratativas em geral em relação ao trabalho do Comad, o qual foi elogiado pela prefeita.

O objetivo com o direcionamento é que o Comad avance com políticas públicas intersetoriais. “Quero o estreitamento, a melhoria e mais agilidade quanto ao encaminhamento com os vários eixos em que a recuperação e prevenção da dependência química envolvem, seja com a pasta da Saúde, da Cultura, da Educação ou outras”, disse a prefeita.

A presidente do Comad, Talita Rolim, enfatizou que o encaminhamento irá gerar impacto positivo ao trabalho do Conselho. Ela destacou ainda o trabalho que vem sendo desenvolvido junto a mais de dezenas de instituições.

“A definição vai possibilitar as tratativas com as secretarias, nosso trabalho é de forma continuada e as ações precisam ocorrer desde a prevenção. Temos o esforço conjunto dos membros de várias instituições com nossa demanda, a Semed tem aberto as portas e hoje esse encaminhamento da prefeita será um diferencial para melhorias nos encaminhamentos de ações para a sociedade”, destacou.

O secretário de Assistência Social, Landmark Rios, disse que a decisão é um grande avanço para o trabalho do Conselho que impactará posteriormente que consiga ampliar a atuação para atender a sociedade e na obtenção de mais recursos.

Délia aproveitou o momento ainda para citar que o empenho de pessoas como as envolvidas no Conselho segue a transformar a realidade de muitos que se envolvem no caminho da dependência química, sendo um apoio fundamental às famílias.

“Entendo a importância de ações como as do Comad para o cuidado com nossos filhos e netos, a construção de trabalhos de prevenção e combate, os pais precisam saber como buscar ajuda”, enfatizou.

A prefeita citou ainda sobre o atendimento atual do Núcleo Psicossocial na Rede Municipal de Ensino com psicólogos e assistentes sociais sendo significativo no cuidado com as crianças e adolescentes. O mesmo foi criado em sua gestão. A prefeita destacou a intenção de ampliar esse serviço em breve, conforme possibilidades financeiras.

O procurador do município, Sergio Henrique Pereira Martins de Araújo informou que a forma definida para gestão do Conselho será regulamentada nos próximos dias.

O advogado Júlio Montini Neto, participante do Comad, elogiou a sensibilidade da prefeita quanto às ações do Comad. “Eu não conhecia a prefeita, mas hoje pude sentir a receptividade dela com o Comad, a preocupação latente com encaminhamentos que terão resultados. Aposentei-me na área privada, mas estou junto nessa causa, penso que temos fazer nossa parte e não só cobrar dos órgãos públicos”, pontuou.

Participaram ainda do debate nesta manhã, o secretário de Saúde, Renato Vidigal, secretário João Fava Neto, vereador Junior Rodrigues, representantes do Núcleo de Atenção Especializada, Câmara Municipal de Dourados, Núcleo Psicossocial, Caps AD, Conselho Tutelar, Defensoria Pública e do Conped.