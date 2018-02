Dourados Délia inicia agenda de visita a bairros pelo Sol Nascente

A prefeita Délia Razuk esteve na tarde desta quarta-feira (21) no Residencial Sol Nascente (antigo Canaã II), ouvindo reivindicações de moradores sobre vários assuntos. Em casos de fácil solução a determinação é para atendimento imediato e em situações mais complexas a ordem da prefeita à sua equipe de trabalho é para promover os estudos necessários e resolver o problema.

No caso do Sol Nascente a principal demanda é na área de mobilidade urbana. A presidente da Associação de Moradores do bairro, Eliane Bruffato informou à prefeita sobre os transtornos que veículos de carga estariam provocando no bairro. São caminhões e carretas que transportam produtos para um supermercado local. O tráfego destes veículos estaria prejudicando o asfalto, calçadas e o próprio trânsito.

Eliane explicou que não se trata de uma reclamação em relação ao estabelecimento comercial, mesmo porque, segundo ela, esse empreendimento levou grandes benefícios ao bairro, inclusive emprego e outras ações na área social. “O que nós queremos é a intervenção do poder público municipal, na busca de uma solução para o caso, inclusive com a participação da própria empresa que também tem interesse”, esclareceu a presidente.

De imediato, como sugestão, Eliane citou um imóvel onde passa a rede de alta tensão, que poderia servir como estacionamento dos veículos de carga. A presidente justificou a proposta pelo fato de não poder haver edificações neste espaço, mas nada impediria de servir como estacionamento. “Isso já resolveria o problema com o trânsito, já que eles ficam parados nas vias do bairro, que não foram projetadas para isso”, ressaltou Eliane.

A prefeita, que esteve acompanhada de técnicos de vários setores da prefeitura, já ordenou ao diretor da Agetran, Calos Fábio dos Santos, providências neste sentido. Uma das primeiras ações seria a criação de uma comissão representada por todos os segmentos envolvidos, que iria avaliar propostas apresentadas, definir e implantar as mudanças necessárias para atender todas as partes.Durante o encontro com os moradores a prefeita falou ainda a respeito de bairros que possuem vias com pequenos espaços sem pavimentação. É o caso da Rua S-20, na Vila São Braz, onde um dos presentes fez o pedido a prefeita. Délia anunciou que a Secretaria de Obras Públicas está fazendo um levantamento de todas as ruas nestas condições, para viabilizar o asfalto.

Uma das moradoras que se pronunciou, além da presidente Eliane Bruffato, foi Florinda Machado. Ela destacou o trabalho que a prefeita vem desenvolvendo, mas acredita que não é só o município que é responsável por todas as ações. “Nós também temos que fazer a nossa parte, temos que pagar nossos impostos, cuidar da frente dos nossos quintais e das nossas ruas e, denunciar quem promove vandalismo e destrói o patrimônio público”.

Representando o Legislativo Municipal esteve o vereador Alberto Alves dos Santos “Bebeto”, que acompanhou toda a reunião e todas as reivindicações apresentadas pelos moradores. Na próxima semana mais um bairro estará recebendo oficialmente a visita da prefeita, como ficou definido em encontro com líderes comunitários.