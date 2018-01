Dourados Délia ordena melhorias nas estradas rurais para volta às aulas e escoamento da produção

A prefeita Délia Razuk assinou, no final da manhã desta quinta-feira (18), a ordem de serviço para execução das ações de patrolamento, cascalhamento e retirada de entulhos nas vias rurais não pavimentadas do Município. “Com a proximidade da volta às aulas e a necessidade que os produtores têm de estradas boas para o escoamento da safra que vem aí, nós temos pressa em executar esse serviço”, afirmou a prefeita.

A edição desta sexta-feira (19) do Diário Oficial do Município deve publicar o termo de homologação e adjudicação da contratação da empresa vencedora da Concorrência 004/2017, para a realização dos serviços, que serão executados em duas frentes, englobando todos os distritos de Dourados. A empresa Terpavi Terraplenagem foi a ganhadora do edital.

De acordo com a Secretaria municipal de Obras Públicas, além da utilização de material e pessoal da própria Prefeitura, o Município ainda vai investir aproximados R$ 2,8 milhões com os serviços terceirizados. “A preocupação da prefeita é em garantir as boas condições das estradas e reiterar a parceria com o Estado, aproveitando recursos do Fundersul que se destinam às melhorias da área rural”, observou o secretário de Obras, Tahan Sales Mustafa.