Dourados Depois de ‘salvar’ recursos do PAC, Délia comemora construção do Residencial Guassu

A prefeita Délia Razuk está comemorando uma das ações que considera mais significativas do atual mandato, a recuperação de um volume estimado em cerca de R$ 15 milhões em recursos do PAC I (uma das etapas do Programa de Aceleração do Crescimento), que estavam em vias de ser cancelados quando Délia assumiu a gestão, por conta de uma ocupação irregular promovida na área onde atualmente a Prefeitura implanta 200 unidades habitacionais.

“Felizmente, tivemos a sensibilidade do Governo do Estado e, através do esforço da secretária de Habitação Maria do Carmo Avezani, conseguimos fazer a migração do recurso do PAC I para o FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) e com isso vamos poder entregar em breve as 200 casas do Residencial Estrela Guassu na região do Jardim Clímax”, disse a prefeita que acompanha pessoalmente o projeto de construção, junto com as equipes da Agehab (Agência municipal de Habitação) e da Semop (Secretaria municipal de Obras Públicas).

O Estrela Guassu está localizado na Via Parque, que liga o centro da cidade com a BR 463 e corta importantes bairros da região Sul, bem próximo ao Parque Antenor Martins. No local já existe um Ceim (Centro de Educação Infantil) e um Centro Social, obra também recuperada pela atual administração e cuja construção foi retomada pela Secretaria de Obras. “Trata-se de um conjunto de empreendimentos públicos que vai tornar aquela região muito mais valorizada”, define o secretário Tahan Sales Mustafa.

A construção dessas casas ocorre em área doada pela Prefeitura ao Estado. O Município também executou parte dos serviços de terraplenagem, toda a patamarização (nivelamento do solo) dos lotes e a drenagem externa. Com a contrapartida da Prefeitura e os investimentos do Estado, o projeto demanda recursos superiores a R$ 23 milhões.

Os futuros moradores vão receber as casas com moderno padrão, rebocadas com laje, cobertura de telhas cerâmicas esmaltadas e aquecimento solar em cada uma das unidades com 54 metros quadrados. Todo o Residencial é servido por redes de drenagem, água e esgoto, iluminação pública e pavimentação asfáltica.A prefeita Délia Razuk destaca, sempre, a importância de parcerias produtivas estabelecidas pelo Município com os Governos do Estado e da União, para poder levar essas melhorias para a população. “São ações que garantem a mais famílias uma oportunidade de trabalho garantido”, comentou a prefeita, ao cumprimentar operários na construção e que vai assegurar aos futuros moradores do Residencial “a certeza de um lote urbanizado, com casa própria, e para a Administração a certeza do dever cumprido, porque estaremos tirando essas pessoas de uma situação de vulnerabilidade social”.

Para Délia Razuk “isso é muito gratificante porque está dentro do compromisso que firmamos com as pessoas”.