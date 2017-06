Política Deputado faz apelo para que governo invista em Dourados

Foto: Victor Chileno/ALMS

O deputado João Grandão (PT) foi à tribuna da Casa de Leis, durante a sessão plenária desta terça-feira (27), para sensibilizar o Governo do Estado com relação às dificuldades enfrentadas por Dourados, município à 224 km de Campo Grande. Segundo ele, a cidade necessita de investimentos em infraestrutura e segurança pública, entre outros setores prioritários. "Faço um apelo para que o Governo do Estado olhe com atenção e faça investimentos em Dourados, que tanto contribui para o desenvolvimento do Estado", disse.

Grandão contou que se reuniu com a prefeita, Délia Razuk (PR), e apresentou emendas de sua autoria que garantem recursos para ações em diversas áreas. "Tivemos algumas situações não resolvidas, relacionadas a emendas de 2015, por burocracias e outras questões que estão sendo sanadas", afrmou. Ele reiterou que a malha asfáltica no município também necessita de reparos, embora já estejam previstos R$ 5 milhões para operações tapa-buracos no município.

O deputado lembrou a representatividade da cidade, segunda maior do Estado, citando como diferenciais a arrecadação, a localização estratégica, a produção de grãos e a produção de conhecimento, com universidades e promoção à pesquisa. "Dourados contribui efetivamente com o desenvolvimento do nosso Estado e necessita de mais atenção", concluiu. Também cobrou informações do Executivo com relação à instalação da Central de Abastecimento de Alimentos (Ceasa) no município. "A Prefeitura destinou a área e, segundo soubemos, o Governo garantiu os recursos, então queremos saber como está o processo licitatório e por isso apresentamos requerimento pedindo informações", informou.