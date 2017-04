Ivinhema Desfile de moda no interior abre temporada 2017

Previsto para junho, o Desfile Fashionista Ivinhema 2017 irá abrir a temporada da moda no município. Com vagas para homens e mulheres, o evento já está com as inscrições abertas.



Os candidatos devem entrar em contato com a organização por meio do WhatsApp 015 67 9 9641 7783 até o final deste mês.



Além de participarem do desfile, os modelos aprovados irão concorrer ao título de Miss e Mister Fashionista Ivinhema. Há vagas nas categorias Mini (4 a 8 anos), Infantil (9 a 12), Teen (13 a 17) e Oficial (18 a 27).



De acordo com o produtor Ângelo Mariano, coordenador regional licenciado do concurso, os candidatos e candidatas não terão despesas com roupas ou trajes, pois o evento será realizado em parceria com o comércio local.



“Os modelos irão desfilar com os looks da alta temporada das respectivas empresas, dentro do segmento da moda, além de participarem de treinamentos, ensaios de passarela e sessões com a fotógrafa Raphaela Godoy”, comentou o organizador. (Com assessoria).