Tacuru Desmatamento ilegal gera multa pra dois produtores rurais

Durante fiscalização ambiental em duas propriedades rurais do município de Tacuru, Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo autuaram ontem (19) à tarde, dois proprietários rurais por desmatamento ilegal e degradação de área protegida de Reserva Legal. A PMA localizou a infração no Assentamento São José, localizado a 20 km da cidade de Tacuru.

Os proprietários de dois lotes, residentes na cidade de Tacuru, ambos de 53 anos, realizaram a degradação da área que o Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA) cercou para a constituição da Reserva Legal coletiva do assentamento. Um desmatou 8,7 hectares na área protegida, medidos com uso de GPS pelos Policiais, sem a licença autorizativa do órgão ambiental. A retirada da vegetação foi realizada para a plantação de lavoura. O infrator foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 43.500,00.

O outro infrator mantinha gado dentro da reserva legal, degradando a vegetação. Ele foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 5.000,00 e também foi notificado a retirar o gado da área protegida, em um prazo de 24 horas.

As atividades foram paralisadas. Os infratores também responderão por crime ambiental e, se condenado, poderão pegar pena de três a seis meses de detenção.