DOURADOS Discussão entre crianças vira briga generalizada em condomínio de Dourados Mães foram avisadas da briga dos filhos e entraram em luta corporal na noite desta segunda-feira

A Polícia Militar foi acionada na noite desta segunda-feira (9) em um residencial de Dourados após uma briga generalizada entre moradores que tomaram partido em uma discussão de seus filhos no pátio do condomínio.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 35 anos disse que sua filha andava de bicicleta pelo condomínio quando o filho de outra moradora, de 32 anos, tacou uma pedra acertando a menina.

A mulher disse que contou ao marido que logo ligou no apartamento dos pais do menino dando início a confusão. A mãe no menino teria descido, e segundo a versão do primeiro casal, já xingando o pai da menina e entrando em luta corporal com a mãe dela.

Já a mãe do menino disse que após ser avisada pelo homem foi verificar o que tinha acontecido e foi atacada pela mãe da outra criança. Ela disse que o marido da rival também agrediu puxando seus cabelos e a derrubando.

A briga só foi encerrada quando outros moradores conseguiram conter os envolvidos até a chegada da polícia. Todos foram levados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e quiseram representar criminalmente.