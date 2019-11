AGENDA CULTURAL Do bailão ao reggae, Anhanduí recebe diversidade de estilos no Arte no Meu Bairro Pretinho e Marcio Guerreiro se apresentam pela primeira vez na região e animam o público

Foto: ASCOM PMCG

Distante cerca de 50 km de Campo Grande, o Distrito de Anhanduí recebe o projeto Arte no Meu Bairro neste sábado (30), a partir das 17h, com apresentações ecléticas que vão do rock, reggae, ao baile sertanejo. A festa acontece na Rua Mariporã, em frente à Escola Municipal Isauro Bento Nogueira.

Pretinho e Marcio Guerreiro se apresentam pela primeira vez na região e animam o público com sertanejo da melhor qualidade. Renatto Jackson leva reggae e samba rock no show intitulado como “Música & Sentimento”, fazendo releituras de sucessos consagrados por artistas regionais e mostrando também suas canções, como “24 de Dezembro” que através da página Musaka atingiu 23 mil visualizações e “O Lenhador” um clipe audiovisual lançado no ano de 2017.

O rock entra no Arte no Meu Bairro pela primeira vez com a banda On The Road, formada por Rafael Barros, Alex Kundera e Ricardo Miranda. De acordo com um dos vocalistas, Rafael Barros, o show promete uma releitura de clássicos do estilo. “Preparamos uma apresentação em Anhanduí para contar um pouco sobre a história do rock’n roll, de suas raízes até os dias de hoje, uma viagem no tempo sem precedentes e com muitos clássicos imortalizados em toda história”.

O grupo Atração Baileira é a última edição a subir no palco com repertório repleto de vaneira, chamamé, xote, rancheira, sertanejo universitário, bolero, batidão e guarânia. Maxsander, gaiteiro do Atração, garante que o grupo está ansioso. “Estamos com muita expectativa, muito alegres, aguardando ansiosamente o momento de apresentar-nos em Anhanduí, nos aguarde que vamos fazer aquela festa”.

Sobre o Arte no Meu Bairro – O evento é decorrente do Convênio SICONV nº 85.3266/2017 – Ministério da Cidadania, regido pelo Decreto nº 6.170/2007 e pelo art. 8º da Portaria Interministerial nº 424/2016, em atenção à solicitação da Sectur e em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e demais especificações e exigências previstas no edital.

O “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” credencia dezenas de artistas locais, nas modalidades “show de abertura” e “show principal”, por intermédio da reabertura da Chamada Pública n. 001/2018, visando preencher o quantitativo de vagas remanescentes, necessárias para o desenvolvimento do Projeto. 1.1.1. O cachê disponível para músicos locais é de R$ 2 mil, e para músicos de renome regional, R$ 4 mil.

O projeto é composto de 24 eventos musicais, que se iniciavam em agosto de 2019 até março de 2020, nas seis regiões de Campo Grande e nos Distritos Indubrasil, Anhanduí e Rochedinho.

Aos músicos e artistas que tenham dúvidas a respeito da documentação necessária, a Sectur – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo disponibiliza-se a auxiliar. A sede está localizada na Rua Usi Tomi, 567, Carandá Bosque.

Serviço – O evento acontece na Rua Mariporã, em frente à Escola Municipal Isauro Bento Nogueira.