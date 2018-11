Ponta Porã DOF apreende 400 pneus contrabandeados do Paraguai

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um caminhão transportando 400 unidades de pneus contrabandeados do Paraguai e sem a documentação de regularidade fiscal, a ação aconteceu no último sábado (10).

Os policiais realizavam um bloqueio de fiscalização na rodovia MS-164, região de Ponta Porã, quando perceberam o momento em que os condutores do veículo Fiat Toro e do caminhão Iveco adentraram, bruscamente, em uma estrada vicinal.

Ao serem abordados, os agentes constataram que o condutor da Fiat Toro era o responsável por repassar informações, através de rádio comunicador, ao condutor do caminhão.

O motorista do caminhão, que não teve o nome divulgado confessou ser o proprietário da carga de pneus, e que seriam revendidos em Brasília, DF. Nos dois veículos foram encontrados os rádios de comunicação instalados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã para os procedimentos legais.