Dourados DOF apreende 810 quilos de maconha escondida em caminhão com placas de CE "No painel do carro também foi encontrado um rádio comunicador"

O Departamento de Operações da Fronteira (DOF) apreendeu 810 kg de maconha em Dourados, a 230 km de Campo Grande, na segunda-feira (23). A droga estava escondida na carroceria de um caminhão com placas de Aquiraz (CE).

Os policiais desconfiaram do comportamento do motorista de um carro que foi abordado em uma barreira e dividiram as esquipes. Enquanto uma fiscalizava o veículo, outra foi fazer patrulhamento na rodovia e a quatro quilômetros dali, se deparou com um caminhão parado com os faróis ligados e a chave no contato.

Os militares encontraram ainda em fundo falso da carroceria do caminhão diversos tabletes de maconha e um rádio comunicador instalado no painel.

Diante da situação, os policiais questionaram o motorista do carro, de 24 anos, e ele confirmou que fazia o serviço de batedor para o caminhão desde Coronel Sapucaia e seguiria até Nova Alvorada do Sul, onde o entorpecente seria entregue.

No painel do carro também foi encontrado um rádio comunicador, utilizado para conversar com o motorista do caminhão, que fugiu. O condutor do carro foi preso.