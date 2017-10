PRF em ação Em apenas 1 dias, PRF apreende mais de 1 tonelada de maconha nas estradas de MS As apreensões aconteceram em Ponta Porã, Dourados e Nova Andradina/MS

Em Ponta Porã/MS

No sábado (28) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu grande quantidade de maconha que eram transportadas em um VW/Voyage, com placas clonadas de Goiânia/GO.

Policiais abordaram o veículo na Unidade Operacional da PRF em Ponta Porã/MS, na BR-463, no km 68, conduzido por um homem de 32 anos. No interior do veículo estavam centenas de tabletes do entorpecente, que pesou 410 kg (quatrocentos e dez quilogramas).

O preso declarou que a droga foi carregada no Paraguai e levaria até Brasilia/DF, onde seu trabalho quitaria dívida com “boca de fumo”.

O veículo tinha placas clonadas de outro veículo de Goiânia/GO, mas foi constatado que a placa original é de Rochedo/MS; não foi constado que o veículo tinha registro de roubo/furto.

O veículo e o entorpecente foram encaminhado à Polícia Federal em Ponta Porã/MS, onde o motorista foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Em Dourados/MS

E no mesmo dia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizaram barreira e apreenderam 838 kg de maconha em um veículo roubado em Goiânia/GO.

Durante a fiscalização, na rodovia BR-163, próximo do km 267, em Dourados/MS, policiais abordaram um Honda/Civic, com placa aparente de Campo Grande/MS, conduzido por um homem de 46 anos.

O veículo abordado estava completamente cheio de tabletes de maconha, que totalizou 838 kg (oitocentos e trinta e oito quilos) do entorpecente. As placas eram clonadas, mas o veículo tinha registro de roubo/furto na cidade de Goiânia/GO, em 21/06/2017.

A droga, o veículo e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde o motorista foi autuado em flagrante.

Em Nova Andradina/MS

A PRF prendeu duas pessoas transportando mais de 149 kg de maconha em um veículo Ford/Fiesta, na BR-267, em Nova Andradina/MS.

Um motorista, de 29 anos, e sua passageira, de 25 anos, foram abordados por Policiais Rodoviários Federais em um veículo Ford/Fiesta, com placa de Campos dos Goytacazes/RJ, na Unidade Operacional de Nova Andradina/MS, na rodovia BR-267, km 129, e flagrados com o entorpecente.

O veículo, com emplacamento no estado do Rio de Janeiro, estava com centenas de tabletes de maconha envoltos em caixas de papelão e panos para ocultar o tráfico. Devido ao nervosismo apresentado por ambos, os policiais realizaram buscas e encontraram toda a droga.

Segundo o motorista, a droga foi carregada em Ponta Porã/MS, na fronteira com o Paraguai, e seria entregue no município do Rio de Janeiro/RJ, onde receberia pelo tráfico.

Os dois ocupantes do veículo foram presos em flagrante; com a droga e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil de Nova Andradina/MS para autuação em flagrante.