Três cobras Em Corumbá, bombeiros são chamados para retirar cobras de residências

Foto: Divulgação Bombeiros

Militares do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá capturaram três cobras em pontos distintos nas últimas 24 horas na região. As duas jiboias e uma jararacuçu foram capturadas na tarde desta quinta-feira (19), nos bairros Aeroporto e Maria Leite e no Porto Geral, em Corumbá.

A primeira ocorrência foi às 11h, após solicitação via 193, em uma residência, no bairro Aeroporto, onde uma jiboia que estava no quintal do solicitante, estava "engolindo" uma galinha.

Mais tarde, às 14h, no bairro Maria Leite, outra jiboia foi capturada no quintal de outra casa. Às 15h10, os bombeiros foram até o Porto Geral, nas proximidades do Centro de Convenções, para realizar a captura da terceira cobra, uma jararacuçu que estava nas imediações do prédio que fica à margem do rio Paraguai. A captura do animal foi realizada dentro de um depósito de materiais.

Nenhuma cobra apresentava lesões e todas foram soltas em área nativa próximo ao rio Paraguai. De acordo com os bombeiros, mais de 20 animais silvestres já foram capturados desde o início do ano.