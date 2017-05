Agronegócios Em dias sem show entrada é gratuita na 53ª Expoagro em Dourados

O público tem entrada gratuita na 53ª Expoagro nos dias sem show musical. Nos dias de show, a cobrança é feita somente a partir das 18h. Os próximos shows estão marcados para quarta-feira (17), com a dupla Paulo & Jean e a cantora Marília Mendonça, sexta-feira (19), com Loubet e Munhoz & Mariano e sábado (20), com Henrique e Diego e Dennis DJ. Nos outros dias, a entrada é gratuita durante todo o dia. Com exceção dos shows, toda a programação da feira é gratuita.

A 53ª Expoagro oferece ampla programação com simpósios, palestras e eventos técnicos, além de área expositora, leilões, alimentação e parque infantil.

Sobre o acesso de menores, crianças de até 11 anos de idade só entram acompanhadas dos pais ou responsável legal. Quem tem de 12 a 15 anos deve estar com os pais, tutor ou maior de idade com autorização por escrito dos pais, com firma reconhecida. Adolescentes de 16 e 17 anos têm entrada permitida. A venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos continua proibida, assim como o acesso aos camarotes open bar e ao setor com venda de bebidas. Todos deverão apresentar documento com foto para ter acesso ao interior do Parque de Exposições. (Com Assessoria)