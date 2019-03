CRIME Em Mundo Novo pistoleiros atiram contra homem em bar

Foto: Divulgação

Na noite desta sexta-feira (29), um homem de 40 anos sofreu uma tentativa de homicípio em um bar localizado em um bairro de Mundo Novo, cidade localizada na região Sul do Estado.

De acordo com a polícia, a vítima estava no estabelecimento quando dois homens em uma motocicleta chegaram ao local. Um deles, com uma arma de fogo em punho, efetuou disparos contra a vítima que foi atingida várias vezes.

A vítima recebeu seis tiros que o atingiram na virilha, perna, braço e rosto, segundo informações. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital da cidade de onde foi transferido a um hospital de Umuarama, no Paraná. De acordo com o site Midiamax, os autores do atentado ainda não foram encontrados e a motivação do crime está sendo investigada