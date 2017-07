Violência Em Três Lagoas, mulher aceita carona e é estuprada pelo motorista "A vítima só conseguiu escapar porque encontrou uma pedra e atirou na cabeça do estuprador"

Reprodução web

Na saída de um bar uma mulher de 34 anos, aceitou uma carona de um desconhecido que também estava no bar, na cidade de Três Lagoas distante 338 quilômetros de Campo Grande, e acabou sendo estuprada pelo motorista no caminho.

Ela disse que saia do bar, quando o homem que estava no estabelecimento tomando cerveja ofereceu uma carona para ela. A mulher entrou no carro e no caminho para a sua residência, o autor desviou o caminho a levando para um lugar conhecido como ‘lagoinha’.

A vítima só sabe o primeiro nome do homem que seria Reginaldo, contou também que foi retirada do carro e ameaçada de morte caso não tivesse relações sexuais com ele. Aproveitando um descuido o homem, a mulher pegou uma pedra e acertou a cabeça dele fugindo em seguida

Pediu por socorro e foi ajudada por uma pessoa que passava pelo local e levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e depois a delegacia de polícia. Ninguém foi preso até o momento.