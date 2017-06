Ponta Porã Empresa de informática cuidara de veículos da prefeitura por valor milionário Prefeito de Ponta Porã fecha contrato por valor milionário com empresa de informática para administração e gerenciamento de despesas de manutenção do parque automotivo.

Com postos de saúde fechado, ruas intransitáveis, segurança publica deficiente e merenda escolar em falta, prefeito Hélio Peluffo Filho (PSDB) fecha contrato com empresa S.H Informática Ltda por um valor de três milhões e setenta e cinco mil Reais, por ano, para administrar e gerenciar despesas em manutenção automotiva, evidenciando que a administração municipal e incapaz de cuidar do parque automotivo e contrata em meio à suposta crise uma empresa de informática para que realize o trabalho de administrar e gerenciar os gastos que os veículos de propriedade da prefeitura municipal gerem durante seu uso para “beneficiar” a população da cidade.

Segundo o contrato milionário a empresa S.H Informática Ltda, cuidara da manutenção dos veículos, realizar o fornecimento de peças, componentes e acessórios com implantação e operação do sistema informatizado para atender os veículos e maquinários oficiais relacionados e outros que sejam adquiridos pelo executivo.

Alguns vereadores manifestaram que antes de fechar o milionário contrato a prefeitura deveria ao menos tentar fechar as crateras no asfalto e tornar transitável as ruas dos bairros pois o transito dos veículos oficiais nas ruas gerariam imensos gastos com peças quebradas pois os condutores de veículos automotores tem vários prejuízos econômicos ao transitar pelas ruas da “Princesinha dos Ervais”.