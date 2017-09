Perigo Empresa paulista é autuada por transporte ilegal de gasolina em MS

Um tractor Scania, acoplado a uma carreta tanque bitrem, transportando combustível (produto perigoso) ilegalmente foi apreendido no domingo (03) pela Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, durante fiscalização em bloqueio na rodovia BR 262, na altura do km 5 no município.

O veículo transportava 57 mil litros de gasolina com a licença ambiental que permitiria o transporte vencida. A carreta e a carga que seguia para Campo Grande e foram apreendidos, pertenciam a uma empresa de transporte de derivados de petróleo de Quadra (SP). A empresa foi autuada administrativamente e multada em R$ 28.500,00.

O produto perigoso, o veículo e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas. Os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora em desacordo com a licença ambiental, que prevê pena de prisão de três a seis meses. Também poderão responder por crime ambiental de transporte ilegal de produto perigoso, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão.