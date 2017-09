Empresário paulista é autuado por pesca predatória em local proibido

Em trabalhos de fiscalização no rio Miranda no município, durante a operação Independência, Policiais Militares Ambientais de Jardim autuaram hoje (8) pela manhã, um turista paulista por pesca predatória. O infrator, um empresário de 39 anos, residente em Fernandóplis (SP) pescava em um local denominado Corredeira do Moom.

As corredeiras e cachoeiras são locais interditados para a pesca, em 200 metros a montante e a jusante. É crime a pesca nesses locais. Foi apreendido um molinete com vara. O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 700,00. Ele também responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de um a três anos de detenção.