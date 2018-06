Ponta Porã Enfermeiros do Hospital Regional paralisarão atividades na segunda-feira (18/06) O Hospital atende cerca de 195,5 mil pessoas da região. Além de Ponta Porã, o hospital recebe pacientes de Amambaí, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru.

Cerca de 100 profissionais da enfermagem do Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, de Ponta Porã(MS), cruzarão os braços na segunda-feira (18/06), o motivo atraso salarial. A empresa terceirizada responsável pela gerência do Hospital, Instituto Gerir, não tem previsão para o pagamento da folha do mês de maio e alega falta de repasse do governo do Estado.

O SIEMS (Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul) destaca que os profissionais têm o direito de receber as remunerações em dia. “Para a categoria, não há possibilidades de esperar, por meio do salário cada trabalhador provê a sua sobrevivência e de sua família. Nossa Convenção Coletiva prevê o pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Com o atraso, já temos conhecimento de caso de profissional enfrentando dificuldades até para garantir a alimentação”, destaca o presidente do SIEMS, Lázaro Santana

O sindicato denuncia descaso. “A administração não dá previsões e nem garante o pagamento. Já o governo do Estado, segundo nos foi informado pelo Hospital, descumpre o contrato com o Instituto Gerir ao não efetuar o repasse financeiro que ultrapassa 1 milhão de reais. No final das contas, o que tem sobrado para o trabalhador é o descaso”, critica Lázaro Santana.