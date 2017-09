Acidente Espingarda cai de trator, dispara e acerta menino de 06 anos na perna, em Coxim

Foto: Maikon Leal/Coxim Agora

Um menino de 06 anos ficou ferido após ser atingido por um tiro de espingarda que disparou acidentalmente por volta de 16h46min desta segunda-feira (11), numa propriedade rural localizada a aproximadamente 75 quilômetros, na zona rural de Coxim, região norte de MS.

O pai do menino contou a nossa reportagem que eles estavam no campo e já iriam embora, no entanto, ao subir no trator a espingarda de calibre 20 caiu e disparou sozinha atingindo a coxa esquerda da criança.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou até a região, enquanto isso um veículo de familiares trazia a vítima até o encontro com os militares.

Os militares e socorristas realizaram o estancamento na hemorragia e transportaram o menino para o Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva. O projétil ficou alojado na coxa da criança.