Estudantes de MBA em Gestão Hospitalar visitam Hospital Regional de Ponta Porã

Foto: Divulgação

O Hospital Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã) recebeu estudantes do curso de MBA em Gestão Hospitalar da Universidade Novoeste (UNOEST) de Campo Grande e Faculdade de Ampére (FAMPER). O objetivo da visita técnica foi conhecer o novo modelo de gestão hospitalar por organização social (OS), modelo este que vem sendo implantado cada vez mais nos hospitais públicos do Brasil.



Um gestor hospitalar gerencia sistemas de saúde, processos, pessoas, materiais e equipamentos em instituições de saúde públicas e privadas, podendo assim empreender ou gerenciar seu próprio negócio. Acompanhados pela direção do Hospital, os estudantes conheceram cada um dos setores. “Receber esses estudantes é grande um privilégio para o Hospital Regional de Ponta Porã, pois estamos servindo como campo de visita técnica para esses profissionais, sejam daqui do estado ou dos demais estados vizinhos”, destaca o diretor Dr. Mário Cesar Bitencourt Madureira.



Após o encerramento do cronograma de visitas, foi feita uma reunião com todos os alunos para que pudessem expor opiniões.



"Não parece SUS. Há uma diferença nítida de uma gestão comprometida com a qualidade do atendimento ao cliente/paciente", afirmou a enfermeira e estudante Karol Willeman. A estudante Taline Mara Ricardino Bronze da Cruz, assistente social em Campo Grande, disse que este modelo de gestão pode sim gerar bons frutos. “O Hospital Dr. José de Simone Netto é um exemplo de parceria bem sucedida. Ganha o Governo que pode oferecer um serviço com qualidade e um custo menor e ganha a sociedade, na qualidade dos serviços oferecidos e na atenção do atendimento diferenciado”.



O Instituto Gerir administra dez hospitais públicos brasileiros, em cinco estados. O principal objetivo do Gerir é continuar a ser uma instituição nacionalmente reconhecida pela qualidade da gestão e pela implementação de soluções eficientes no ambiente da administração pública.