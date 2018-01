Executivo Municipal de Chapadão do Sul realizou a entrega de Micro-ônibus para Saúde

Na tarde desta última quinta-feira, 11, a Prefeitura de Chapadão do Sul realizou a entrega de três veículos e 60 poltronas. Para a Saúde foi entregue um Micro-ônibus Vollare, com capacidade de 17 passageiros, um Prisma 1.0 e 60 poltronas para acompanhantes de internos no Hospital Municipal. Além disso, foi entregue também uma TrailBlazer para atendimento ao Gabinete.

O Município adquiriu, com recursos provenientes de Emendas Parlamentares dos Deputados Estaduais Professor Rinaldo e Júnior Mocchi, ao custo total de R$ 190.000,00, um veículo Micro-ônibus Vollare, com capacidade para transportar 17 passageiros, que será destinado à Secretaria Municipal de Saúde para o transporte de pacientes.

Já os veículos de passeio, são um Prisma 1.0, adquirido ao valor de R$ 45.000,00, pago com recursos oriundos de Emenda parlamentar do Deputado Federal Mandetta que atenderá as demandas do serviço de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde e uma TrailBlazer, adquirida com recursos próprios do Município, ao valor de R$ 199.000,00 para atendimento ao Gabinete do Prefeito.

Na ocasião, também serão entregues 60 poltronas para acompanhantes de internos do Hospital Municipal, poltronas estas que foram adquiridas com recursos provenientes de Emenda Parlamentar no Deputado Federal Mandetta, ao valor de R$ 48.000,00.

Em sua fala, o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, comemorou poder iniciar 2018 desta maneira. “Começar o ano entregando essas importantes aquisições ao município é muito gratificante para nós. No ano de 2018 a saúde continuará sendo uma das nossas prioridades, para tornar o município um centro de atendimento na área da Saúde da região. Assim, agradeço aos deputados federais e estaduais pela parceria e também a todos os servidores da Saúde, que tornam possível o desenvolvimento dessa área em nosso município”, conclui o prefeito.

Chapadão do Sul caminha a passos largos para o desenvolvimento e, em especial, para a qualificação do atendimento à saúde e o bem-estar da nossa população.

Além do prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, e do vice-prefeito, João Buzoli, estavam presentes: secretário de Governo Guilherme Diniz, secretário de Administração Dinho, secretário de Cultura e Esporte Wander Viegas, secretário de Obras Ivanor Zorzo, secretária de Assistência Social Maria das Dores, secretária de Infraestrutura e Projetos Sônia Maran, secretário de Finanças Itamar Mariani, secretário da SEDEMA Felipe Batista, controlador municipal Lucas Cabrera, diretora do Hospital Municipal Mara Núbia. Além dos vereadores Toninho Assunção, Professor Cicero e Paulo Lupatini.