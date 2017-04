Exposição ??Expoagro impulsiona rede hoteleira em Dourados

A um mês para o início da 53ª Expoagro (Feira Agropecuária Internacional de Dourados), a rede hoteleira do município já se prepara para um aumento expressivo na procura por hospedagem. Durante os dez dias da Feira Agropecuária, considerada a maior e mais importante do interior do Estado, a maioria dos hotéis de Dourados atinge a lotação máxima. A clientela é formada basicamente por visitantes, artistas e equipe, trabalhadores, expositores e também o público que vem da região para prestigiar a Feira, participar da programação técnica e dos shows musicais. A Expoagro acontece entre os dias 12 e 21 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho.

Nas edições anteriores, a Expoagro chegou a reunir 70 mil visitantes nos dez dias de Feira. Boa parte deste público vem de municípios e Estados vizinhos, gerando uma demanda importante para a rede hoteleira de Dourados. A gerente do Hotel 10, Michely da Silva, conta que o mês de maio é considerado o mais importante para o movimento no hotel, justamente por conta da Expoagro. Segundo ela, o acréscimo na demanda chega a 60%, atingindo lotação durante todos os dias da Feira. "Aqui nós atendemos a diversos segmentos durante o evento, seja expositores e público para leilões, trabalhadores, peões para a prova de tambor e também artistas e público para os shows", comenta.

Nos últimos anos, o Hotel 10 tem recebido todos os artistas de fora que vêm se apresentar em Dourados durante o evento. A procura, segundo ela, começa já no mês de abril e intensifica no começo de maio, próximo à abertura da Feira. "Quando a Expoagro começa, todos os apartamentos já estão reservados", comemora.

O gerente do Hotel Ibis, Werno Eberhardt Junior, também destaca o aumento expressivo no movimento do empreendimento durante a Feira Agropecuária. "Quando chega o período da Expoagro, já sabemos que haverá acréscimo no movimento, especialmente nos dias de shows. Por isso, procuramos trabalhar com a equipe completa e também oferecemos algumas promoções, já pensando em nosso público", esclarece.

O gerente conta que, tradicionalmente, o público do Hotel Ibis é basicamente voltado aos negócios, mas durante a Feira a maior procura é feita por jovens ou casais da região em busca de entretenimento. "É um momento diferenciado para o hotel, em que nos preparamos e procuramos deixar todos os quartos liberados. A ocupação sempre chega aos 100%", acrescenta, ao destacar um aumento de 30% a 40% no movimento com relação ao restante do ano.

Economia

Para o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio Damália, o impulsionamento na rede hoteleira é apenas um dos reflexos da Expoagro na economia do município. Segundo ele, outros setores também são diretamente beneficiados, como o comércio e gastronomia. "Todos os anos a Expoagro atrai um grande número de visitantes e, além dos negócios que são fechados durante a Feira, também há um incremento importante na economia do município, o que é muito positivo", avalia. "Para este ano, nossa expectativa é mais uma vez atrair visitantes de Dourados e toda a região, seja para negócios, programação técnica ou shows musicais. Acreditamos que, mais uma vez, será um evento importante para todos os envolvidos", acrescenta.

Sobre a Expoagro

A Expoagro é uma tradicional feira agropecuária, realizada anualmente pelo Sindicato Rural de Dourados. Em sua 53ª edição, o evento traz ao público as últimas novidades do mercado agrícola e pecuário, exposições, leilões, shows musicais, entre outras atrações. O evento é organizado pela Sato Comunicação e conta com o apoio do Sistema Famasul, OCB-MS, Prefeitura Municipal de Dourados, Brahma, Governo de MS, Unigran, UEMS, Sicredi, Incorporadora São Bento, Hotel Ibis e Hotel 10.

Fotos: Divulgação

Legenda 1: Reservas no Hotel 10 começam bem antes do início da Expoagro e garantem 100% de ocupação durante o evento

Legenda 2: Hotel Ibis comemora movimento no mês de maio e atrai público que vem da região para os shows musicais