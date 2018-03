Corumbá Fachada da Santa casa de Corumbá ganhou novo visual

A restauração da fachada está sendo entregue nesta terça-feira, 8 de marco de 2018.

Foi iniciada no final do ano e concluída no final de fevereiro. Através de uma parceria estabelecida com a Marinha do Brasil, por meio do 6º Distrito Naval de Ladário, esse trabalho foi reconhecido na Câmara Municipal por todos os vereadores, que elogiaram a

iniciativa do vereador Chicão Vianna(SD), que buscou e formalizou parcerias na sociedade civil Corumbaense, para realização desse serviço, bem como a pintura dos apartamentos.

Criada em 1904, e aberta ao público a partir de 1912, a Santa Casa de Corumbá, presta atendimento médico á toda a população desta importante cidade pantaneira.

Fachada

A restauração da fachada da Santa Casa de Corumbá foi resultado de parcerias estabelecidas do vereador Chicão Viana(SD), com a Marinha do Brasil que, por meio do contra-almirante Luiz Octávio Barros Coutinho, comandante do 6º Distrito Naval, disponibilizou uma equipe e estrutura para realizar o trabalho.

“Fez parte de projeto que estamos desenvolvendo desde o primeiro semestre, o ‘Colorindo a Santa Casa’, para mudar o visual do nosso único hospital. Começamos pelos apartamentos e agora concluímos da pintura fachada do prédio”, comentou o nobre vereador Chicão.

Chicão Viana enalteceu em tempo o apoio de outros parceiros como a Show Tintas, padrinho do projeto, que “nos atende com o material necessário a um preço acessível, além de outros que viabilizamos para a compra da tinta e outros materiais”.

Em relação à fachada, ele explicou que a parceria foi ampliada, e que toda a renda da feijoada realizada no ano passado, foi revertida à Santa Casa. “A promoção foi de extrema importância, já que a renda nos permitiu comprar todo o material para realizar esse serviço na parte externa”, continuou.

Além da Marinha, Chicão Viana disse ter contado com outros parceiros que foram importantes para a realização da feijoada: Luiz Martins, Beto Martins, João Miguéis, Joãozinho e o Buffet Humaitá, Diogo Cunha de Oliveira, Frey Supermercado, Rafael Vinagre Faro, Earon e a Show Tintas.

Citou ainda parceiros que estão contribuindo com o Projeto ‘Colorindo a Santa Casa’ como Lucas Grilo, Rafael Vinagre Faro, Antar Mohammed, Daruiche, Beatriz Cavassa, Fabinho e Camila Vieira, entre outros.

Participaram da inauguração o Prefeito Marcelo Yunes, a Marinha do Brasil( 6 Distrito Naval de Ladario), D. Beatriz Cavassa, Diretoria da Santa Casa, vereadores, empresários e lideranças políticas do município.