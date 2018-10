Casa própria Famílias de Dourados garantem casa própria por meio de subsídio oferecido pelo Estado

Subsídio oferecido pelo Governo do Estado para complementar a capacidade de pagamento para financiamento de imóvel oportunizou 587 famílias de Dourados a realizar o sonho da casa própria por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, modalidade “Faixa 1,5”. Em Dourados, o Governo do Estado investiu R$ 2,4 milhões até o momento.

Na manhã dessa terça-feira (30.10), 14 famílias receberam as chaves das unidades habitacionais que fazem parte da primeira etapa do residencial Ravena II. A diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, Maria do Carmo Avesani Lopez esteve presente na solenidade.

“Um empreendimento como este além de oferecer moradia digna às pessoas, alavanca a economia do município e gera emprego. O Governo do Estado não mediu esforços para oferecer o subsidio que possibilitou que vocês oferecessem de imediato o dinheiro da entrada”, pontuou.

Ana Claudia Fernandes Ramos foi uma das pessoas que recebeu o subsídio do Estado e recebeu a chave da casa própria. “É uma alegria imensa participar de um evento assim. Fazia tempo que eu e meu marido estávamos pensando em comprar nossa casa e graças a Deus o nosso financiamento foi aprovado e hoje estamos realizando um sonho”.

Para o cálculo do subsídio do Estado, o Agente Financeiro, aplica primeiramente o subsídio concedido pelo Governo Federal e o FGTS do proponente quando houver, para então calcular o subsídio necessário para o complemento.

O valor máximo de subsídio é de R$ 6 mil para Campo Grande, 5 mil para Dourados e 3 mil para os demais municípios acima de 50 mil habitantes. O valor mínimo é de R$ 1,5 mil.