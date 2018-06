Coxim Fazendeira é multada em R$ 39 mil após desmatar trinta e nove hectares "A fazendeira foi notificada a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada"

A PMA de Coxim realizou fiscalização em uma propriedade rural no município, e verificou ontem, quinta-feira (14), um desmatamento ilegal de mata nativa de cerrado. Os policiais realizaram levantamentos com imagens de drone e mediram a área em GPS, que totalizou 38,64 hectares.

A fazendeira suprimiu parte da vegetação da propriedade rural denominada, no município de Coxim e não possuía autorização ambiental para a atividade. Ela informou aos policiais que a referida área passou apenas por uma limpeza de pastagens.

Segunda a PMA, a proprietária não possuia a licença de limpeza, que só permite a derrubada de arbustos, com diâmetro abaixo de 32 centímetros na altura do peito (Circunferência a altura do Peito - CAP, que é considerada a 1,30 metros de altura da vegetação), com uso de roçadeiras ou foices. Essas licenças são retiradas online no site do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), para facilitação aos proprietários rurais, em razão de serem atividades de baixo impacto, porém, alguns proprietários aproveitam para realizar desmatamentos e tentam justificar com essas autorizações.

A infratora, residente em Campo Grande, foi autuada administrativamente e recebeu multa de R$ 39.000,00. Ela também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

Após a autuação, a proprietária foi notificada a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.