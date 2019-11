FEIRÃO DOURADOS Feirão de Imóveis da Agehab será dia 30

Diretor-presidente da Agehab, Carlos Pimentel diz que Feirão tem por objetivo apurar a demanda e facilitar às pessoas o acesso à casa própria Foto: A. Frota

A Agehab (Agência Municipal de Habitação de Interesse Social) vai realizar no próximo dia 30, o Primeiro Feirão Habitacional de Dourados. O evento acontecerá no Complexo Esportivo, Cultural e de Lazer Jorge Antônio Salomão – Jorjão, e pretende reunir empresas que atuam no programa Minha Casa Minha Vida.

De acordo com o diretor-presidente da Agência de Habitação, Carlos Augusto de Melo Pimentel, o Feirão é direcionado a incorporadoras e imobiliárias que trabalham com o programa Minha Casa Minha Vida, nas faixas 1,5, 2 e 3.

“O Feirão tem por objetivo apurar a demanda e facilitar às pessoas que necessitam do acesso à casa própria”, explica o diretor Pimentel, acrescentando que “nesta gestão, a orientação da prefeita Délia é para que as famílias que ainda não têm um imóvel sejam incentivadas a buscar crédito junto a programas como o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e, assim, saírem, do aluguel que muitas vezes acaba comprometendo o orçamento familiar e passem a viver no que lhe pertence”.