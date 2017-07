Dourados Festival Gastronômico Sabores de Dourados terá o sorteio de prêmios todos os dias "O festival acontece entre 31 de julho e 30 de setembro."

Uma novidade importante na realização do 5º Festival Gastronômico Sabores de Dourados terá o sorteio de prêmios todos os dias, no período de 28 de julho a 28 de setembro. O festival acontece entre 31 de julho e 30 de setembro.

O regulamento da promoção já foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira dia 24 de julho e o sorteio contemplará os participantes com 67 prêmios, sendo um purificador de água e 66 pratos participantes do evento – 18 à la carte, 14 lanches, 19 pizzas, seis porções, seis self service e três sobremesas. Os primeiros ganhadores já serão conhecidos na próxima sexta-feira.

Os interessados em concorrer aos sorteios no festival devem acessar o site oficial do evento dourados.ms.gov.br/festival, preencher o formulário de cadastro, clicar no botão curtir e compartilhar. Após realizar esses procedimentos, a pessoa já participa da promoção. O sorteio começará no dia 28 de julho e será transmitido pela página oficial da Prefeitura de Dourados no Facebook. Os sorteios serão realizados até duas vezes por dia.

Após a divulgação do sorteado, o contemplado deverá comparecer à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, no Centro de Convenções Antonio Tonanni, na Avenida Guaicurus, Parque Novo Alvorada, munido de documento pessoal com foto.

Os prêmios são de caráter pessoal e intransferível e devem ser consumidos até o dia 30 de setembro, no contexto do Festival.

Outras informações podem ser obtidas no site do evento, onde também pode ser consultado o regulamento. O telefone da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é o 3426-2426. (Com assessoria)