Dourados Festival Internacional de Teatro traz 7 espetáculos gratuitos para o público O FIT começa hoje e vai até o dia 30 de setembro

Foto: Divulgação

A partir de hoje (20/09), a organização do 8ª Festival Internacional de Teatro de Dourados (FIT) traz 7 espetáculos, além de um workshop e uma palestra totalmente gratuitos para o público. As apresentações acontecerão no Teatro Municipal, Sucata Cultural, Shopping Avenida Center, Parque dos Ipês e Parque Rego D´água.



O FIT vai até o dia 30 de setembro e está trazendo a Dourados espetáculos de vários estados brasileiros e um da Argentina, incluindo dramas, infantis, comédias e clowns.



O FIT é realizado pela Coordenadoria de Cultura da UFGD e tem como finalidade estimular a reflexão sobre o fazer artístico e sobre as condições de produção/percepção de signos e significados nas artes cênicas. Buscando inovação de linguagens e experimentações, atualizando e capacitando artistas e públicos, a programação do Festival sempre inclui, além de apresentações, oficinas, palestras e workshops.



Informações do FIT na Coordenadoria de Cultura pelo telefone 3410-2872 ou pelo e-mail cultura@ufgd.edu.br.



A programação completa e os postos de venda encontram-se no site do Festival: https://www.fitdourados.com/.