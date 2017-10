Rio Brilhante Filha que fugiu de velório confessa assassinato de pai durante bebedeira

Foto: Reprodução/Dourados News

Cristiane Mendes da Conceição de 35 foi presa acusada pelo assassinato do pai, Adão Luiz de Souza Xavier, 61. O marido dela, Marcos da Silva, 44, também acabou preso. Ambos foram flagrados por um investigador que viajava pela BR-163, em Rio Brilhante, e reconheceu o casal.

A mulher acabou confessando ter assassinado o pai com uma facada nas nádegas durante depoimento na delegacia. Ela disse que o crime aconteceu durante uma briga, por causa, de bebedeira deles.

Segundo ela, todos estavam na casa do pai ingerindo bebidas alcóolicas quando durante uma discussão o idoso teria se apossado de um espeto e tentado feri-la momento em que pegou uma faca.

O marido de Cristiane teria conseguido retirar das mãos de Adão o espeto, momento em que o idoso entrou na residência e seguido por ela acabou ferido nas nádegas. Ainda segundo ela, o trio continuou a beber e Adão teria pedido ajuda quando começou a passar mal, sendo colocado na cama pelo genro.

Neste momento perceberem que a vítima estava sangrando, mas continuaram com a ingestão de bebidas alcóolicas. Cristiane conta que ao terminar o jantar pediu para que o marido chamasse o pai, e foi quando perceberam que ele estava morto em cima da cama.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, a faca usada no crime teria sido jogada no quintal da residência, mas nada foi encontrado pela polícia. Na delegacia, Cristiane inocentou o marido afirmando que ele não fez nada. Ela já tem passagens pela polícia por lesão corporal.

Após a confirmação de exame feitos pelo IML (Instituto de Medicina Legal) da cidade de Rio Brilhante de que o idoso teria sido assassinado, a filha da vítima e o genro acabaram fugindo do velório.