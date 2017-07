Interior Filho encontra os pais mortos em Chapadão do Sul "A suspeita é que ocorreu homicídio seguido de suicídio"

Casal de empresários foi encontrado morto a tiros, na manhã de domingo (16), na cidade de Chapadão do Sul. Os corpos foram encontrados na casa da mulher, localizada na Rua D, no Bairro Esperança.

Os dois estavam separados e a suspeita é de que Maurício Fátimo da Silva, 55, atirou na ex-mulher, Angelita Félix da Silva, 48. Em seguida, o homem teria cometido suicídio. Os corpos foram encontrados pelo filho do casal na residência da mãe.

A irmã de Angelita contou que havia marcas de sangue na parede. Quando chegaram na casa, Maurício estava abraçado com a mulher e próximo da cama foi encontrado revólver calibre 38. A irmã afirma ainda que Maurício já havia comentado que mataria a ex e em seguida cometeria suicídio.

O casal era proprietário de um supermercado no município. Angelita morreu com tiro na boca. Maurício com disparo no ouvido.