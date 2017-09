Em ação Gaeco cumpre mandados de busca na PED e mira cinco agentes penitenciários

Policiais do Gaeco realizaram busca e apreensão na PED Foto: Osvaldo Duarte

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) cumpre na manhã desta sexta-feira (22), seis mandados de busca e apreensão em Dourados. O alvo é a Penitenciária Estadual.

De acordo com a assessoria de imprensa do MPE (Ministério Público Estadual), as ações ocorrem dentro da Operação Fraus, com objetivo de desarticular organização criminosa que funciona no local.

Cindo agentes penitenciários são alvos e estariam envolvidos no esquema.