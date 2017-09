Tragédia Gêmeos morrem afogados em piscina no Jardim dos Ypês Os gêmeos são filhos do ex-assessor jurídico da Prefeitura de Três Lagoas, Clayton Mendes de Morais

Foto: Foto ilustrativa/Internet

Duas crianças de aproximadamente dois anos de idade morreram afogadas em uma piscina na manhã deste domingo (3) em uma residência no Jardim dos Ypes em Três Lagoas.

Os gêmeos são filhos do ex-assessor jurídico da Prefeitura de Três Lagoas, Clayton Mendes de Morais, que exerceu o cargo na gestão da ex-prefeita Simone Tebet e Márcia Moura.

As primeiras informações são de que as crianças teriam conseguido passar pela grade que cerca a piscina. Os pais socorreram os filhos ao hospital, mas infelizmente as crianças morreram.