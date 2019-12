SIDROLÂNDIA Gerson Claro anuncia que asfalto do frigorífico de Sidrolândia vai sair do papel

Foto: Assessoria de Imprensa - Deputado Estadual Gerson Claro

O deputado estadual Gerson Claro (PP) anunciou hoje (5) que o governo do Estado deve iniciar nos próximos dias as obras de pavimentação do trecho que dá acesso ao frigorífico Balbinos, no município de Sidrolândia.

Gerson vem fazendo gestões há meses para que o projeto se concretize. De acordo com ele, as máquinas da Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos) começam a chegar à região já na próxima semana.

“Primeiro será executado o cascalhamento da MS-162 até o frigorífico. Ainda esta semana chega ao município a equipe de engenharia e na semana que vem, começam a chegar as máquinas em Sidrolândia. Em relação ao asfalto, haverá uma reunião ainda esse mês para definir a licitação. Ao todo teremos R$ 1,1 milhão aplicados em Sidrolândia para impulsionar a indústria da carne e desviar o transito dos caminhões boiadeiros da área urbana”, explicou.

Em reunião com o deputado, a direção do frigorífico demonstrou a necessidade da pavimentação para colocar em funcionamento a sala de desossa, que deve gerar pelo menos 300 novos postos de trabalho.

A licitação vai contemplar a pavimentação de um trecho de 407,70 metros da Rua Dr. Costa Marques no São Bento, que serve de rota para os caminhões frigoríficos e está avaliada em R$ 326,6 mil e uma via de 5,4 quilômetros entre a MS-162 e o pátio da indústria que vai custar R$ 833,8 mil.

“Trata-se de uma solicitação que vínhamos fazendo ao governador Reinaldo e que foi reforçada durante a reunião do projeto Governo Presente nos Municípios. É uma obra estrutural que vai impulsionar bastante a economia e o desenvolvimento de Sidrolândia e região”, finalizou.