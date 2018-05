Investimentos Governador retorna ao interior com R$ 14 milhões para Glória de Dourados e Fátima do Sul

Foto: Edemir Rodrigues

O governador Reinaldo Azambuja retorna ao interior de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (4.5) com aproximadamente R$ 14 milhões de investimentos nos municípios de Glória de Dourados e Fátima do Sul. Os recursos são para as áreas de infraestrutura urbana, habitação, saneamento e saúde pública.

A agenda de trabalho inicia em Glória de Dourados. Na cidade, Reinaldo Azambuja autoriza o início das obras de recapeamento em diversas ruas (R$ 902,4 mil) e a elaboração do projeto para construção da ponte de concreto sobre o córrego Pirajuí, no limite de Glória de Dourados com Ivinhema (R$ 1,1 milhão).

Reinaldo Azambuja ainda visita o canteiro de obras de construção de 29 moradias do loteamento Altivo Bortoluzzi, onde são investidos R$ 6,4 milhões – sendo R$ 358 mil do Governo do Estado. O governador ainda entrega sete aparelhos smartphones para os agentes de controle de endemia do município.

Em Fátima do Sul, o governador inaugura a reforma do escritório de atendimento da Sanesul (R$ 42,7 mil); autoriza a construção de asfalto e drenagem no Jardim Brasilândia (R$ 1,5 milhão); e valida a obra de pavimentação e drenagem na Rua Melvin Jone (R$ 609,2 mil), que conta com emenda do deputado Elizeu Dionízio.

Ele ainda assina convênio para asfalto no bairro Oliveira e no Jardim Idalgo (R$ 625 mil); autoriza elaboração de projeto para asfaltar diversas ruas do distrito de Culturama (R$ 2 milhões orçados); entrega obras de esgoto da Sanesul (R$ 3,6 milhões); inaugura recapeamento nos bairros Copafatima, Katira, Tatiana, Cohab Jardim Pioneiro e Centro Educacional (R$ 4,9 milhões); e repassa 11 smartphones para agentes de endemia.