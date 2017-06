Em MS Governo divulga licitação de pavimentação e contrução de ponte no interior "Ponte sobre o Rio Coxim recebe R$ 1,4 milhão pora 50m de estenção"

Foto: Reprodução/Edemir Rodrigues

Publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (27), o resultado de duas licitações destinadas à pavimentação e drenagem em Sete Quedas e à construção de uma ponte de concreto armado sobre o Rio Coxim.

De acordo com as publicações, em Sete Quedas será pavimentada a rua Barão do Rio Branco e adjacências que receberá investimentos da ordem de R$ 860,9 mil. Já para a construção da ponte de concreto na MS-142, em Camapuã, serão destinados R$ 1,4 milhão e a mesma terá 50m de comprimento.

Confira as publicações na página 33. (Com assessoria).