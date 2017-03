Haddad assume comando do Departamento de OperaÃ§Ãµes de Fronteira em MS

DOF Haddad assume comando do Departamento de Operações de Fronteira em MS

Foto: Divulgação

O novo comandante Kleber Haddad Lane tomou posse do cargo na manhã desta sexta-feira (3) em Dourados. A troca de comando aconteceu por volta das 9 horas na sede do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

Durante a cerimônia, também foi entregue 150 coletes e 15 armas longas, no valor de R$ 265 mil, através do programa MS Mais Seguro, que foi lançado em junho do ano passado pelo Governo do Estado, com objetivo de equipar e reestruturar todas as forças e instituições da segurança pública de Mato Grosso do Sul, totalizando mais de R$ 100 milhões em investimentos.

Sobre o novo comandante

Natural de Campo Grande, o coronel Kleber Haddad Lane, formou-se Aspirante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em 1993, pela Academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Desde o dia 26 de abril do ano passado, ocupava a função de Comandante de Policiamento Especializado (CPE).

Em sua carreira na Polícia Militar, Haddad já ocupou diversas funções, entre elas a de comandante de diversos batalhões da Capital, do 15º Batalhão da Policia Militar Ambiental na cidade de Coxim e de coordenador de Segurança Institucional na Governadoria nos anos de 1999 e 2000.

Também atuou no DOF, como chefe da equipe nos anos de 2003 e 2014 e Gerente de Inteligência na Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). (Com Assessoria)