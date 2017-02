Corumbá História do Carnaval corumbaense é contada em Exposição Fotográfica

Público prestigiou primeira noite da exposição Foto: Gisele Ribeiro

Para dar início ao Carnaval Cultural em Corumbá, a Prefeitura de Corumbá através da Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico do Pantanal inaugurou na noite de segunda-feira, 30 de janeiro uma exposição fotográfica que evidencia toda a história do Carnaval na cidade. Montada, exclusivamente, com registros fotográficos, a exposição ‘Carnavais de Antigamente’ também divide o espaço da Fundação de Cultura, sediada no antigo Hotel Galileo, localizada na Avenida General Rondon, com a exposição de fantasias do bloco das pastorinhas.

O visitante é convidado a percorrer por todos os ambientes da Fundação de Cultura, e viajar pela evolução da Folia de Momo em Corumbá. “É a primeira vez que estarei na cidade durante o carnaval, e como cheguei para ficar todo o mês já vejo as manifestações na cidade, e isso me encanta. Com essa oportunidade que tive em ver fantasias e fotos consegui ter uma ideia de como era antes e estou ansiosa para saber como é o carnaval de agora aqui”, disse empolgada a turista paraguaia, Cláudia Maldonado.

Prestigiando à abertura da exposição, a corumbaense Juliana Martins se encantou com o lugar, “este ambiente respira Carnaval e isso para nós corumbaenses que amamos essa época é maravilhoso. As fantasias, as fotos e a banda de marchinha refletiu momentos únicos de uma história que só cresce culturalmente”.

A estudante de 17 anos, Daiana Soares Torrico acompanhada por sua mãe, aproveitou a visita para conhecer um pouco mais sobre como a festa era realizada antes do seu nascimento, “eu adoro o Carnaval e essa exposição mostra como é interessante saber como a festa acontecia antes e no que ela se transformou agora. Para mim o Carnaval de Corumbá é o melhor que existe e pelo que vi nas fotos para as pessoas que nelas estão também”.

O presidente da Fundação de Cultura, Luiz Mário Cambará, destacou a essencialidade de manter viva as tradições do projeto de exposição fotográfica criado em 2005 por Heloísa Urt, “A importância desta exposição está no resgate da tradição, dos costumes do carnaval corumbaense, porque é importante resgatar e preservar a história. As fotos são um registros dos antigos carnavais da nossa cidade. Aqui à população encontra fotos da década de 40, 50, 60 até os dias de hoje, e isso é essencial, pois as tradições e costumes sempre estarão vivos”.

A exposição que conta com mais de 200 fotografias doadas por foliões está aberta ao público a partir desta terça-feira, 31 de janeiro, e segue até a quarta-feira de cinzas, na Fundação de Cultura, na Avenida General Rondon, de segunda a sexta-feira em horário comercial. Visitas em horários diferenciados terão início na semana do Carnaval.